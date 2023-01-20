Пыталась спрятаться за шляпой: Ким Бейсингер под прицелом папарацци

Она не очень беспокоилась о стиле, когда сочетала вещи.

Американскую актрису Ким Бейсингер сфотографировали в Лос-Анджелесе, когда она утром 19 января шла куда-то по делам. Звезда фильмов "Девять с половиной недель", "Моя мачеха - инопланетянка" и "Бэтмен", была очень просто одета и немного странно.

Ким сочетала утепленную куртку оливкового оттенка с черными биркенштоками. Также на актрисе были черные спортивные штаны, футболка и кофта на молнии.

В руке она несла плетеную черную сумку с короткими ручками. На глазах у нее были солнцезащитные очки, а волосы она собрала в небрежный пучок. Также актриса держала в руке соломенную шляпу, она пыталась ею прикрыться от фотографов.

Ким Бейсингер / Фото: Getty Images

Напомним, что совсем скоро 69-летняя Бейсингер станет бабушкой, поскольку ее единственная дочь 27-летняя Айрленд Элис Болдуин беременна.

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