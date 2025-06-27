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- Шоу-бизнес
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Пытался избегать внимания: Леонардо Ди Каприо спрятал лицо под кепкой в Венеции
Голливудский актер стал самым таинственным гостем свадьбы Джеффа Безоса и Лорен Санчес, который не был рад встрече с папарацци.
Леонардо Ди Каприо приглашен в качестве вип-гостя на свадьбу американского миллиардера, основателя Amazon Джеффа Безоса и его возлюбленной Лорен Санчес. В Италию он прибыл вместе со своей любимой Витторией Черетти.
Он попал в объективы папарацци в Венеции, когда вместе с другими гостями плыл на водном такси на первый день свадебных торжеств жениха и невесты.
Актер пытался избегать любого внимания. Он спрятал лицо под черной кепкой и наклонил голову вниз, когда увидел папарацци.
Лео был одет в черный пиджак с накладными карманами, белое поло и черные брюки.
Напомним, на роскошную трехдневную свадьбу Безоса и Санчес приехали Иванка Трамп с семьей, Крис Дженнер, сестры Кардашян-Дженнер, Опра Уинфри, Орландо Блум и другие.