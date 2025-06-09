Работала в ООН и помогала украинцам за границей: что известно о новой "Мисс Вселенная Украина"

София Ткачук

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Новой обладательницей титула «Мисс Вселенная Украина 2025» стала 25-летняя София Ткачук. Девушка в этом году будет представлять Украину на международном конкурсе Мисс Вселенная ( Miss Universe -2025), который состоится в ноябре в Таиланде.

Девушка родилась в Ровно и в четыре года вместе с семьей переехала жить за границу. Она имеет диплом бакалавра по специальности «Финансы» от EAE Business School (Барселона), свободно владеет английским и испанским языками.

София Ткачук

У Ткачук есть опыт в гуманитарных миссиях и бизнесе. Она работала в Управлении Верховного комиссара ООН по делам беженцев (UNHCR), координировала проекты по сотрудничеству с UNICEF, а также участвовала в разработке альтернативных методов обезболивания для пациентов с тяжелыми заболеваниями. В настоящее время девушка занимается предпринимательством, изучает макроэкономику и инвестиционные механизмы.

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«Я росла среди разных языков и культур, но всегда чувствовала: мои корни — в Украине, а моя душа — украинская. Я женщина, которая действует. Я работала в ООН, волонтерила, помогала украинцам за границей как во время, так и до начала полномасштабного вторжения. Я знаю, как это оставлять родную землю, оказываться в чужой стране и начинать все сначала. Меня саму вывезли вдали от дома, и именно поэтому каждый день я работаю, чтобы помочь другим пройти этот путь: психологически, эмоционально и практично. Для меня это не просто помощь – это мой долг и зов сердца», – поделилась София.

Девушка также рассказала, что она создает бизнес, инвестирует в идеи, которые помогают людям. По словам Софии, красота – это не только внешность. Это состояние «здесь и сейчас».

«Моя цель — усилить платформу Мисс Вселенная Украина своим опытом в гуманитарной сфере, а также вдохновлять женщин находить опору в собственной подлинности и раскрывать свой потенциал. Мой опыт сотрудничества с ООН и бизнес-проекты в мультикультурной среде подарили мне глобальное видение и глубокое понимание человеческой природы. Мои украинские корни сформировали во мне стойкость, сострадание и веру в силу женской силы. И я верю, что именно сочетание этих качеств позволит мне достойно и содержательно представить Украину на международном уровне», – добавила София Ткачук.