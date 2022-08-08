Ради доброго дела: Джулианна Мур продала на благотворительной ярмарке несколько своих дизайнерских платьев

Голливудская актриса Джулианна Мур в субботу, 6 августа, посетила благотворительную ярмарку в Нью-Йорке, где выставила на продажу несколько своих вечерних дизайнерских платьев.

Эти наряды 61-летняя актриса надевала на светские мероприятия и красные дорожки, а сейчас они послужили хорошему делу - вырученные от продажи средства передали в фонд Entertainment Community Fund.

Джулианна Мур / Фото: Getty Images

Джулианна появилась на этом мероприятии в черном длинном платье с рюшами в романтическом стиле. Также в этом наряде присутствовали вставки из прозрачного кружева. Образ она дополнили золотыми украшениями и макияжем.

Всего актрисы выставила на продажу пять своих нарядов разных лет: сетчатое платье, желтое на одно плечо и полностью расшитое пайетками, черное шифоновое от Valentino, черное приталенное с расшитым бисером верхом, а также красное с оригинальной накидкой на плечи с перьями, которое она надевала на красную дорожку Каннского кинофестиваля еще в 2018 году.

Джулианна Мур / Фото: Getty Images

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