- Дата публикации
-
- Категория
- Шоу-бизнес
- Количество просмотров
- 181
- Время на прочтение
- 1 мин
Ради нее в Dior изменили платье: Дженнифер Лоуренс вышла в свет луке, которые больше никто не носил
Лоуренс появилась на 16-й церемонии вручения премии Governors Awards в Лос-Анджелесе.
Актриса Дженнифер Лоуренс на протяжении многих лет сотрудничает с Модным домом Dior и носила их платья в самые важные моменты своей карьеры. Именно в платье этого бренда она получила свой первый «Оскар» и вышла беременной на красную дорожку.
Модный дом, вероятно, очень благосклонен к актрисе, поэтому в преддверии ее выхода в свет новый креативный директор бренда Джонатан Андерсон создал дл Лоуренс эксклюзивное платье. Это был наряд цвета жемчуга и с обнаженными плечами, а также полностью украшено складками. Этот наряд сочетал минимализм и эстетику греческой богини. А вот смелый разрез на юбке придавал платью воздушный силуэт нотку драматизма.
Однако это платье вдохновлено тем, что Андерсон показал на подиуме. Платье с показа было длины миди и с объемной юбкой.