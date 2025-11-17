Ради нее в Dior изменили платье: Дженнифер Лоуренс вышла в свет луке, которые больше никто не носил

Дженнифер Лоуренс / © Associated Press

Актриса Дженнифер Лоуренс на протяжении многих лет сотрудничает с Модным домом Dior и носила их платья в самые важные моменты своей карьеры. Именно в платье этого бренда она получила свой первый «Оскар» и вышла беременной на красную дорожку.

Модный дом, вероятно, очень благосклонен к актрисе, поэтому в преддверии ее выхода в свет новый креативный директор бренда Джонатан Андерсон создал дл Лоуренс эксклюзивное платье. Это был наряд цвета жемчуга и с обнаженными плечами, а также полностью украшено складками. Этот наряд сочетал минимализм и эстетику греческой богини. А вот смелый разрез на юбке придавал платью воздушный силуэт нотку драматизма.

Дженнифер Лоуренс / © Associated Press

Однако это платье вдохновлено тем, что Андерсон показал на подиуме. Платье с показа было длины миди и с объемной юбкой.

Dior Ready-to-wear Spring-Summer 2026 / © Getty Images