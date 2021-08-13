Радостная встреча: Екатерина Бужинская показала, как ее поздравил с днем рождения Вахтанг Кикабидзе

Радостная встреча: Екатерина Бужинская показала, как ее поздравил с днем рождения Вахтанг Кикабидзе

Грузинский певец и актер сделал украинской певице приятный сюрприз.

Сегодня, 13 августа, Екатерине Бужинской исполнилось 42. Отпраздновать день рождения она поехала в Грузию, в Батуми, вместе с семьей, друзьями, кумовьями.

Екатерину приехал поздравить грузинский певец, актер, кинорежиссер и заслуженный артист Украины Вахтанг Кикабидзе. Снимки со встречи Бужинская опубликовала в Instagram.

Екатерина Бужинская и Вахтанг Кикабидзе / Instagram Екатерины Бужинской

Екатерина Бужинская и Вахтанг Кикабидзе / Instagram Екатерины Бужинской

Кикабидзе подарил артистке большой букет белых роз и бутылку именного алкоголя, разлитого в честь ее дня рождения.

Екатерина Бужинская и Вахтанг Кикабидзе / Instagram Екатерины Бужинской

Екатерина Бужинская и Вахтанг Кикабидзе / Instagram Екатерины Бужинской

"Легендарный Буба, наш любимый друг Украины Вахтанг Кикабидзе. Сегодня нереальный сюрприз", - написала Екатерина.

Певица выглядела великолепно. На ней было белое платье с темно-синим флористическим принтом. Катя сделала нежный макияж, волосы собрала в хвост, дополнив прическу красивым украшением с камнями. Элегантные серьги завершили образ артистки.

Екатерина Бужинская и Вахтанг Кикабидзе / Instagram Екатерины Бужинской

К слову, предлагаем вспомнить самые роскошные образы Бужинской.

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Эффектные образы Екатерины Бужинской (24 фото)

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