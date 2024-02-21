Раскрыла секрет идеальной фигуры: Джессика Альба показала свою тренировку в спортзале

42-летняя американская актриса и бизнесвумен – Джессика Альба – раскрыла секрет своей идеальной фигуры и показала, как упражнения делает в спортзале во время своих регулярных тренировок.

Джес начинает занятия с разминки – бега на дорожке, потом выполняет упражнения для спины, мышц плеч, бицепсов, а также несколько упражнений для пресса. Занимается актриса в розовом спортивном комплекте, свитшоте и кепке.

Занятия в зале Джессика не пропускает, а также любит кардиотренировки на велотренажере, поэтому может похвастаться подтянутой фигурой. Она следит за питанием и отказывается от мучного, сладкого, соленого и алкоголя.

Напомним, ранее Джессика Альба посетила церемонию вручения наград с мужем Кэшем Уорреном. На актрисе было черно-белое длинное платье с широкими бретельками.

Джессика Альба с мужем / Фото: Associated Press

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