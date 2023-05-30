Раскрыла секрет идеальных ягодиц: Ева Лонгория показала свою тренировку в зале

48-летняя американская актриса много времени уделяет своей физической форме.

Ева Лонгория, чтобы выглядеть молодо и подтянуто, регулярно тренируется в спортзале. Для своих фолловеров в Instagram она записала короткие видео и показала, какие упражнения делает для ног и ягодиц.

Сначала Ева сделала несколько подходов "мертвой тяги" с гирей, затем – заходы на тумбу, а закончила классическими приседаниями также с гирей. Интересно, что занимается Лонгория под треки Дженнифер Лопес.

Фото: Instagram Евы Лонгории

Фото: Instagram Евы Лонгории

Фото: Instagram Евы Лонгории

Ну и, конечно, в конце тренировки сделала селфи в зале – результат налицо.

Ева Лонгория в спортзале / Фото: Instagram Евы Лонгории

Напомним, на Каннском кинофестивале Ева Лонгория блистала в элегантном красном платье макси от бренда Tony Ward. Наряд был на тонких бретельках, имел шлейф, драпировку на животе и высокий разрез, украшенный пайетками и бисером.

Єва Лонгорія / Фото: Associated Press

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