Раскрыла секрет идеальных ягодиц: Ева Лонгория показала свою тренировку в зале

48-летняя американская актриса много времени уделяет своей физической форме.
Ева Лонгория, чтобы выглядеть молодо и подтянуто, регулярно тренируется в спортзале. Для своих фолловеров в Instagram она записала короткие видео и показала, какие упражнения делает для ног и ягодиц.
Сначала Ева сделала несколько подходов "мертвой тяги" с гирей, затем – заходы на тумбу, а закончила классическими приседаниями также с гирей. Интересно, что занимается Лонгория под треки Дженнифер Лопес.
Ну и, конечно, в конце тренировки сделала селфи в зале – результат налицо.
Напомним, на Каннском кинофестивале Ева Лонгория блистала в элегантном красном платье макси от бренда Tony Ward. Наряд был на тонких бретельках, имел шлейф, драпировку на животе и высокий разрез, украшенный пайетками и бисером.
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