Распустила волосы и дополнила образ необычными аксессуарами: Деми Мур посетила выставку

Светское мероприятие собрало под одной крышей сливки общества.
В Лос-Анджелесе состоялось открытие художественной выставки младшего брата актрисы Сальмы Хайек - Сами Хайека - дизайнера мебели. Мероприятие посетило много знаменитостей, среди которых была и 60-летняя актриса Деми Мур.
Женщина позировала фотографам в черном трикотажное платье с высокой горловиной и длинными рукавами. Наряд она украсила золотой брошкой в виде глаза от бренда Schiaparelli. Также звезда обула черные лакированные туфли-лодочки и распустила длинные волосы.
В руке у Мур была небольшая сумка с короткими ручками и декором в виде лица, тоже от Schiaparelli.
Этим необычным аксессуаром Деми уже дополняла образ. С этой сумкой она посещала вечеринку бренда Schiaparelli.
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