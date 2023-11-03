Распустила волосы и дополнила образ необычными аксессуарами: Деми Мур посетила выставку

В Лос-Анджелесе состоялось открытие художественной выставки младшего брата актрисы Сальмы Хайек - Сами Хайека - дизайнера мебели. Мероприятие посетило много знаменитостей, среди которых была и 60-летняя актриса Деми Мур.

Женщина позировала фотографам в черном трикотажное платье с высокой горловиной и длинными рукавами. Наряд она украсила золотой брошкой в виде глаза от бренда Schiaparelli. Также звезда обула черные лакированные туфли-лодочки и распустила длинные волосы.

В руке у Мур была небольшая сумка с короткими ручками и декором в виде лица, тоже от Schiaparelli.

Деми Мур / Фото: Getty Images

Этим необычным аксессуаром Деми уже дополняла образ. С этой сумкой она посещала вечеринку бренда Schiaparelli.

Деми Мур / Фото: Getty Images

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