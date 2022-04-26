Расскажет о войне и споет на украинском: Макс Барских выступит на конференции MusicCon в Лас-Вегасе

Расскажет о войне и споет на украинском: Макс Барских выступит на конференции MusicCon в Лас-Вегасе

Певец расскажет международному сообществу о войне в Украине.

Макс Барских получил приглашение выступить на Billboard MusicCon, который состоится 13-14 мая в Лас-Вегасе.

Конференция будет предшествовать церемонии вручения наград Billboard Music Awards-2022. Программа MusicCon будет состоять из дискуссионных панелей, одну из которых возглавит Макс Барских. На панели, получившей название в честь его песни Don't Fuck with Ukraine!, музыкант выступит с речью, в которой из первых уст расскажет международной аудитории о том, что сейчас происходит в Украине.

Также Барских исполнит песню, посвященную событиям последних двух месяцев — военную колыбельную "Буде весна".

На MusicCon соберутся лидеры и инсайдеры мировой музыкальной индустрии, множество представителей международных СМИ, чтобы обсудить важнейшие вопросы и вызовы, возникающие сегодня перед потребителями аудиовизуального контента.

Вместе с Максом Барским на конференции выступят мировые звезды и деятели индустрии: Machine Gun Kelly, The Chainsmokers, Алекс ДеПерсия (менеджер Фаррелла Вильямса), Диана Сахим (менеджер супергруппы Swedish House Mafia) и многие другие.

Также Макс посетит премию Billboard Music Awards, которая пройдет 15 мая после завершения конференции.

Напомним, Барских находится в Киеве. Его участие в конференции MusicCon возможно при получении официального разрешения на временный выезд из страны.

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