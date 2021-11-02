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Расскажет все: Адель согласилась на откровенное интервью с Опрой Уинфри

Расскажет все: Адель согласилась на откровенное интервью с Опрой Уинфри

Адель / instagram.com/adele

Певица решила рассказать всю правду о своей жизни и творчестве.

Британская суперзвезда Адель нарушит молчание и появится в новом специальном выпуске Adele One Night Only, в прайм-тайм на американском канале CBS. Программа будет включать откровенное интервью тележурналисту Опре Уинфри, а также песни из нового альбома звезды.

Что касается интервью Опре, то съемки проходили в розовом саде на территории ее дома в Монтесито. Этот разговор станет первым масштабным интервью певицы, в котором она расскажет о ее первом за шесть лет альбоме, историях, лежащих в основе песен, жизни после развода, потере веса, воспитании сына Анджело, переезде в США и, возможно, о романе со спортивным агентом Ричем Полом.

В Twitter CBS уже появился первый анонс программы. Как видим Адель выступит на сцене в роскошном черном платье, а в кадре с Опрой появится в белоснежном брючном костюме.

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