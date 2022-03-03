"Расскажите миру правду": Елена Зеленская рассказала, как все желающие могут помочь Украине

"Расскажите миру правду": Елена Зеленская рассказала, как все желающие могут помочь Украине

Первая леди Украины призывает всех приобщаться к информационной войне против России.

Елена Зеленская в Instagram опубликовала сообщение, как помочь Украине. Сделала она это по просьбе первой леди мира, которые спрашивают, что они могут для нас, украинцев, сделать.

Первая леди ответила, что нужно рассказать миру правду о том, что происходит сейчас в Украине.

Расскажите, что в Украине не спецоперация, как говорит Путин, а война. И агрессор – Россия.

❗️Говорите миру правду о том, что украинские дети живут и учатся в бомбоубежищах, а врачи вынуждены спасать пациентов в подвалах.

❗️ Несмотря на заверения российских пропагандистов и рупоров Кремля, в Украине уже десятки жертв среди мирного населения.

❗️Нападающий скрывает, но потери русских военных уходят в тысячи жизней. Скажите русским матерям, что их сыновья не на учениях, а погибают при попытке захватить Украину.

❗️Призовите россиян выходить на протесты. Они запуганы своим руководством, но должны понять, что эта война – начало конца и для них. И речь не только об экономике.

❗️Украина хочет мира. Но Украина будет защищаться и никогда не капитулирует.

❗️Украину не нужно спасать. Но от мира нам нужна поддержка нашей армии и гражданских. Не только словом.

❗️Призовите соотечественников помогать украинским женщинам и организуйте государственную помощь.

❗️Дайте миру понять, что это не война "где-то там". Это война в Европе и на границах с ЕС. Украина останавливает силу, которая уже завтра захватническим способом может войти в мирные города.

❗️Не молчите о том, что Путин грозится начать ядерную войну. Ибо тогда в мире не останется безопасного места.

Если вы можете оказать гуманитарную помощь – пожалуйста, сообщите мне, мы скоординируем усилия», – написала Зеленская.

Она призвала приобщаться к информационной войне против РФ.

"Прошу вас, присоединяйтесь! Это особенно важно сейчас. Потому что со стороны России идет еще и информационная война, и каждое слово правды – сила. Приближающая мир для всех нас", — написала первая леди, добавив хештег #StandWithUkraine.

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