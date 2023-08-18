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Расслабленная на прогулке: модель Крисси Тейген появилась на улице в свитере и пушистых шлепанцах

Автор
Юлия КаранковскаяЮлия Каранковская
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Расслабленная на прогулке: модель Крисси Тейген появилась на улице в свитере и пушистых шлепанцах

Крисси Тейген / Фото: Getty Images

Ее образ был не очень летним, но, возможно, она шла на тренировку.

Модель и многодетная мать Крисси Тейген попала под прицел папарацци в Лос-Анджелесе, когда вышла на прогулку. Женщина несмотря на жаркую погоду надела черные лосины и майку. Также поверх она надела свитер оверсайз, который открывал одно ее плечо.

Лук модель дополнила солнцезащитными очками-авиаторами и пушистыми шлепанцами от бренда Emme Parsons. Волосы Крисси собрала в пучок а также несла в руке телефон.

Стоит отметить, что выглядела она отлично, хотя в начале года родила своего третьего ребенка. Также еще одного малыша ей родила суррогатная мать. Всего в семье Крисси и ее мужа Джона Ледженда подрастает четверо детей.

Крисси Тейген / © Getty Images
Крисси Тейген / Фото: Getty Images

А вот на странице в Instagram знаменитость показала селфи с кабинета врача. Крисси ходила на мамограму.

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Дата публикации
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