Расслабленно и очень по-осеннему: Эмма Стоун продемонстрировала шикарный трикотажный наряд

Стилист звезды Петра Фланнери подобрала для нее интересный ансамбль.

Эмма Стоун

Эмма Стоун / © Associated Press

Оскароносная актриса Эмма Стоун появилась в Париже. Звезду сфотографировали, когда она шла на показ Модного дома Louis Vuitton.

В рамках Недели моды, где дизайнеры презентовали коллекции прет-а-порте на сезон весна-лето 2026, креативный директор Модного дома Николя Жескьер показал свое виденье того, что нужно носить в следующем году.

Эмма Стоун на показе Louis Vuitton / © Associated Press

Эмма Стоун на показе Louis Vuitton / © Associated Press

Эмма же, которая давно сотрудничает с брендом и носит их наряды на все важные события своей жизни, выбрала в этот раз женственный ансамбль из трикотажа. На актрисе было платье в рубчик с драпировками, которое она дополнила болеро с длинными рукавами, большим воротом и подплечниками.

В руке Эмма держала черную объемную сумку с длинным ремешком, а также надела очки и завершила лук туфлями-лодочками на высоких каблуках.

Эмма Стоун на показе Louis Vuitton / © Associated Press

Эмма Стоун на показе Louis Vuitton / © Associated Press

Волосы актриса уложила назад и заправила за уши. Они уже значительно отросли с момента короткой стрижки. Остригла Эмма волосы специально для съемок в фильме «Бугония», который снял Йоргос Лантимос. В этой картине Стоун появляется с побритой головой.

Также напомним, что впервые корткие волосы Стоун продемонстрировала на красной дорожке «Золотого глобуса», но тогда они отросли уже в прическу пикси.

Эмма Стоун на «Золотом глобусе» / © Associated Press

Эмма Стоун на «Золотом глобусе» / © Associated Press

