Категория
Леди
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English
Расставила ноги и похвасталась пикантными местами: модель Playboy показала фото в прозрачном белье

Расставила ноги и похвасталась пикантными местами: модель Playboy показала фото в прозрачном белье

Автор
Алина ОнопаАлина Онопа
Дата публикации
Просмотры
390
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Расставила ноги и похвасталась пикантными местами: модель Playboy показала фото в прозрачном белье

Хлоя Терае/Instagram

Хлоя Терае взбудоражила воображение подписчиков своими откровенными фотографиями.

Канадская модель Playboy Хлоя Терае произвела настоящий фурор среди своих фолловеров в Instagram, опубликовав снимки из откровенной фотосессии.

Хлоя Терае/Instagram / ©
Хлоя Терае/Instagram

Перед фотокамерой красавица предстала в нижнем прозрачном бело-персиковом белье с кружевом, которое состояло из бюстгальтера, трусов и пояса для чулок.

Хлоя Терае/Instagram / ©
Хлоя Терае/Instagram

Модель позировала, сидя в подвесном кресле. Она соблазнительно расставила ноги и продемонстрировала пикантные места. Блондинка также похвасталась пышным бюстом. Хлоя выглядела очень сексуально.

Хлоя Терае/Instagram / ©
Хлоя Терае/Instagram

Терае сделала французский маникюр, идеально ровную укладку, насыщенный макияж и дополнила откровенный лук украшениями.

Хлоя Терае/Instagram / ©
Хлоя Терае/Instagram

Читайте также:

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
390
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация