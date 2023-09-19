Расставила ноги и похвасталась пикантными местами: модель Playboy показала фото в прозрачном белье

Канадская модель Playboy Хлоя Терае произвела настоящий фурор среди своих фолловеров в Instagram, опубликовав снимки из откровенной фотосессии.

Хлоя Терае/Instagram

Перед фотокамерой красавица предстала в нижнем прозрачном бело-персиковом белье с кружевом, которое состояло из бюстгальтера, трусов и пояса для чулок.

Хлоя Терае/Instagram

Модель позировала, сидя в подвесном кресле. Она соблазнительно расставила ноги и продемонстрировала пикантные места. Блондинка также похвасталась пышным бюстом. Хлоя выглядела очень сексуально.

Хлоя Терае/Instagram

Терае сделала французский маникюр, идеально ровную укладку, насыщенный макияж и дополнила откровенный лук украшениями.

Хлоя Терае/Instagram

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