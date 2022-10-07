Расставила ноги и показала пышные ягодицы: Деми Роуз опубликовала новые откровенные фото

Деми Роуз не перестает ошеломлять подписчиков в Instagram своими откровенными фотографиями. Модель продемонстрировала новый сексуальный лук.

Деми надела полупрозрачную цветочную блузку с пикантным декольте и черные стринги. Одевать что-то вниз модель не захотела. Аутфит она дополнила бордовыми босоножками на шпильках. Волосы красавица заплела в длинную косу и сделала нежный макияж.

Позировать Роуз вышла на террасу с красивым видом.

Сначала Деми села на стул, расставила ноги и продемонстрировала загадочный задумчивый взгляд. В руке она держала бокал шампанского.

Деми Роуз / Фото: Instagram Деми Роуз

На другом снимке модель похвасталась своими пышными ягодицами, которыми очень гордится.

Деми Роуз / Фото: Instagram Деми Роуз

"Твоя новая одержимость", – лаконично подписала фото Роуз.

Напомним, в прошлый раз Деми в полупрозрачном блестящем платье позировала в море, демонстрируя сексуальную фигуру.

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