Расставила ноги и показала пышные ягодицы: Деми Роуз опубликовала новые откровенные фото

27-летняя британская модель снова похвасталась сексуальными формами.
Деми Роуз не перестает ошеломлять подписчиков в Instagram своими откровенными фотографиями. Модель продемонстрировала новый сексуальный лук.
Деми надела полупрозрачную цветочную блузку с пикантным декольте и черные стринги. Одевать что-то вниз модель не захотела. Аутфит она дополнила бордовыми босоножками на шпильках. Волосы красавица заплела в длинную косу и сделала нежный макияж.
Позировать Роуз вышла на террасу с красивым видом.
Сначала Деми села на стул, расставила ноги и продемонстрировала загадочный задумчивый взгляд. В руке она держала бокал шампанского.
На другом снимке модель похвасталась своими пышными ягодицами, которыми очень гордится.
"Твоя новая одержимость", – лаконично подписала фото Роуз.
Напомним, в прошлый раз Деми в полупрозрачном блестящем платье позировала в море, демонстрируя сексуальную фигуру.
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