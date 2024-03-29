Расставила ноги: порноактриса-трансгендер дерзко позировала в лимонном бикини со стразами

Бритни Кейд ярким купальником подчеркнула пышное и сексуальное декольте.
Американская порноактриса-трансгендер Бритни Кейд порадовала подписчиков в Instagram новым пикантным фото с отдыха в Беверли-Хиллз.
Блондинка предстала перед камерой в дерзкой позе – расставив ноги, она загорала у бассейна. Одета Бритни была в бикини лимонного цвета со стразами и обута в бежевые лакированные туфли на шпильках. Она похвасталась пышной грудью и стройной фигурой.
Кейд сделала объемную укладку с локонами, макияж с пышными накладными ресницами и длинный френч.
"Калифорнийская мечта", — подписала красавица фото.
Напомним, Бритни Кейд продемонстрировала пикантный лук в белом вязаном костюме, состоявшем из лифа и брюк-клеш.
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