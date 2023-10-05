Расставила ноги в бассейне: модель Playboy в купальнике похвасталась пышной грудью

Хлоя Терае снялась в соблазнительной фотосессии.
Канадская модель Playboy Хлоя Терае снялась в новой пикантной фотосессии в Лос-Анджелесе и показала лучшие кадры фолловерам в Instagram.
Хлоя соблазнительно позировала в бассейне, расставив ноги. На ней был черный сплошной купальник с длинными рукавами и полностью расстегнутой молнией, которая позволила ей похвастаться пышной сексуальной грудью.
Терае также продемонстрировала стройную фигуру.
Напомним, ранее Хлоя Терае показала фотосет, в котором предстала в питоновом купальнике, а также топлес.
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