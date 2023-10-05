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Расставила ноги в бассейне: модель Playboy в купальнике похвасталась пышной грудью

Расставила ноги в бассейне: модель Playboy в купальнике похвасталась пышной грудью

Автор
Алина ОнопаАлина Онопа
Дата публикации
Просмотры
520
Время на прочтение
1 мин
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Расставила ноги в бассейне: модель Playboy в купальнике похвасталась пышной грудью

Глоя Терае/Instagram

Хлоя Терае снялась в соблазнительной фотосессии.

Канадская модель Playboy Хлоя Терае снялась в новой пикантной фотосессии в Лос-Анджелесе и показала лучшие кадры фолловерам в Instagram.

Глоя Терае/Instagram / ©
Глоя Терае/Instagram

Хлоя соблазнительно позировала в бассейне, расставив ноги. На ней был черный сплошной купальник с длинными рукавами и полностью расстегнутой молнией, которая позволила ей похвастаться пышной сексуальной грудью.

Глоя Терае/Instagram / ©
Глоя Терае/Instagram

Терае также продемонстрировала стройную фигуру.

Глоя Терае/Instagram / ©
Глоя Терае/Instagram
Глоя Терае/Instagram / ©
Глоя Терае/Instagram

Напомним, ранее Хлоя Терае показала фотосет, в котором предстала в питоновом купальнике, а также топлес.

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Дата публикации
Просмотры
520
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