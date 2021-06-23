Расстегнула молнию на купальнике: Деми Роуз сверкнула бюстом на горячем снимке

26-летняя британская модель в жаркий летний день поделилась горячей фотографией.

Деми Роуз любит хвастаться своими пышными не от природы формами. На новых снимках, которыми девушка поделилась в Instagram, она как раз демонстрирует фолловерам свой бюст внушительных размеров. Запечатлена Деми в розовом купальнике с молнией посередине, которую она расстегнула. Крупный кадр ее бюста впечатляет.

Деми Роуз / Instagram Деми Роуз

Также Роуз сделала несколько снимков в саду. Одета она была в яркую удлиненную рубашку, которую также расстегнула на груди, показав декольте. В одной руке у Деми был фрукт, а другой рукой она держалась за голову, приподнимая волосы.

Модель всегда с легкостью носить откровенные наряды и охотно публикует фотографии своих образов в Instagram.

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Откровенные образы Деми Роуз (36 фото)

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