Расстегнула пуговицы: звезда "Теории большого взрыва" сверкнула большим бюстом на улицах Лос-Анджелеса

55-летняя актриса кокетливо позировала фотографам на улице.

В объективы папарацци на улицах Лос-Анджелеса попала звезда ситкома "Теория большого взрыва" - Элис Амтер. Знаменитость выбрала для прогулки яркий лук.

На Амтер было черное платье миди. Она расстегнула верхние пуговицы наряда и выставила на показ свой большой бюст. Сверху актриса надела пальто цвета фуксии.

Элис Амтер / Getty Images

Свой аутфит она дополнила черными ботильонами на каблуках, красно-черно-белой сумкой и кожаными перчатками с меховыми помпонами. На шее Элис завязала черный шарф с разноцветными вставками. Волосы она собрала в высокую прическу, сделала макияж с акцентом на глазах и украсила уши лаконичными серьгами.

Когда Амстер увидела фотографов, то обрадовалась и начала кокетливо позировать им.

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