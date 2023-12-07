Расстегнула рубашку и обклеила живот поталью: беременная Сиара на премьере фильма

Совсем скоро в семье певицы Сиары и ее мужа - спортсмена Рассела Уилсона - будет пополнение, ведь женщина сейчас беременна своим четвертым ребенком. Малыш станет третьим общим ребенком пары.

Сиара / Фото: Associated Press

О своей беременности Сиара решила напомнить в очередной раз, когда появилась на красной дорожке в Лос-Анджелесе. Она посетила показ фильма "Цвет лиловый", поскольку является одной из актрис в этом фильме.

На красную дорожку Сиара вышла в белоснежном костюме от бренда Georges Hobeika, который включал брюки, рубашку и накидку-кейп со шлейфом.

Сиара / Фото: Associated Press

Рубашку певица решила расстегнуть, демонстрируя большой живот, который украсила золотой поталью.

Сиара / Фото: Associated Press

Также Сиара сделала яркий макияж и модную "мокрую" укладку.

Сиара / Фото: Associated Press

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