Расстегнула рубашку и обклеила живот поталью: беременная Сиара на премьере фильма

Певица акцентировала внимание на большом животе.
Совсем скоро в семье певицы Сиары и ее мужа - спортсмена Рассела Уилсона - будет пополнение, ведь женщина сейчас беременна своим четвертым ребенком. Малыш станет третьим общим ребенком пары.
О своей беременности Сиара решила напомнить в очередной раз, когда появилась на красной дорожке в Лос-Анджелесе. Она посетила показ фильма "Цвет лиловый", поскольку является одной из актрис в этом фильме.
На красную дорожку Сиара вышла в белоснежном костюме от бренда Georges Hobeika, который включал брюки, рубашку и накидку-кейп со шлейфом.
Рубашку певица решила расстегнуть, демонстрируя большой живот, который украсила золотой поталью.
Также Сиара сделала яркий макияж и модную "мокрую" укладку.
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