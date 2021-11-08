Расстроен, обижен, и ему больно: участник "Холостячки-2" прокомментировал свой вылет из проекта

Олег Плахотнюк очень переживает из-за своего ухода из шоу.

В прошедшем восьмом выпуске романтического реалити-шоу "Холостячка-2" проект покинул Олег Плахотнюк. Главная героиня Злата Огневич решила отпустить мужчину, потому что у нее так и не возникли к нему чувства.

Олег прокомментировал свой уход из шоу, опубликовав в Instagram видео с церемонии роз. Он отметил, что очень расстроен, ему обидно и больно из-за такого решения Златы.

"Странные чувства меня обуревают - впервые за 8 недель я поверил в себя, мои переживания контролируемы, вера в будущее максимальна - и я практически не переживаю…

Я как-то даже не думал о церемонии, и о том, что будет дальше, был максимально расслаблен. Возможно, виной тому моя доверчивость, ведь на тренировке @zlata.ognevich обнадежила меня, попросила не переживать, и вообще, как мне показалось на этой неделе, мы не плохо провели время, и я показал себя с еще одной стороны - стороны взрослого, серьезного мужчины, который знает, чего хочет, и предпринимает конкретные шаги… Мы стали ближе, я почувствовал прилив чувств, мне захотелось стать ближе… Но… Так казалось только мне… Вы все видели сами… Я не типаж Златы, она не почувствовала искры между нами и не хочет продлевать эту агонию - и я благодарен ей за правду. Хоть и сильно расстроен и… даже немного обижен.

Я живой человек со своими эмоциями и переживаниями и… сегодня мне больно", - написал Плахотнюк.

Он также поблагодарил своих поклонников за поддержку. Он признался, что хорошие комментарии и их пожелания помогут ему быстрее выбраться из "эмоциональной ямы".

Олег опубликовал также снимок, на котором он запечатлен спиной к камере. Он в черном классическом костюме и туфлях идет по дороге.

В подписи к фото Олег поделился размышлениями о своем участии и стараниях в шоу "Холостячка".

Олег Плахотнюк/Instagram

"Как только до меня дошло понимание произошедшего - о том, что я "вне игры", сразу включился мой внутренний процесс самоанализа и самокопания. И, как это всегда бывает, я начал с себя. Проанализировав не единожды весь свой путь, свидания, слова, поступки я пришел к выводу – я сделал все, что мог, и, наверно, даже больше, раз "продержался" целых 8 недель, хотя меня "отправляли домой" еще с первой недели. Я как та "трудяжка на проекте". Исписал стихами и идеями о свиданиях 2 блокнота, так как, в отличие от некоторых "красивых", просто "выгрызал" любые возможности свиданий со @zlata.ognevich.

Олег Плахотнюк/Instagram

На момент моего ухода у меня было 5 свиданий – больше, чем у кого-либо на данном этапе, и это тоже говорит о моей настойчивости и желании быть рядом со Златой. А кто-то из хейтеров еще говорит, что я не проявился как мужчина. Я как человек точный и аккуратный разложил все по полочкам, но первые выводы у меня пролетели еще на церемонии, когда я увидел только три розы вместо четырех, и тут я понял, что "моя песня спета", и, когда Злата меня вызывала, я уже мысленно был готов к ее решению. Но я действительно сделал все, что мог, и к себе вопросов не имею… Просто ей нравится другой тип мужчин, и это нормально, с этим надо смириться и идти дальше".

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