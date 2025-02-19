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Рассыпала попкорн перед фотографами: Эмма Стоун удивила выбором платья для мероприятия

Рассыпала попкорн перед фотографами: Эмма Стоун удивила выбором платья для мероприятия

Эмма Стоун / Фото: Associated Press

Образ актрисы был редким сочетанием моды и комедии.

Обладательница "Оскара" - актриса Эмма Стоун - посетила мероприятие в Нью-Йорке SNL50: The Anniversary Special, светскую вечеринку посвященную 50-летию развлекательного комедийного шоу Saturday Night Live. Она вышла к фотографам в длинном красном платье, которое сшил для нее на заказ бренд Louis Vuitton.

Это было платье с американской проймой и бретелькой-халтером. Однако главной изюминкой этого образа стали карманы набитые попкорном, который рассыпался, когда Эмма шла.

Эмма Стоун / © Associated Press
Эмма Стоун / Фото: Associated Press

Также своим аксессуаром она сделала пакет с попкорном ну и дополнила лук еще несколькими вещами: серьгами в виде монограммы бренда и красными сатиновыми босоножками.

Эмма Стоун / © Associated Press
Эмма Стоун / Фото: Associated Press

Также это платье очень напоминало ее недавний красный наряд для "Золотого глобуса", который тоже был от Louis Vuitton.

Эмма Стоун / © Associated Press
Эмма Стоун / Фото: Associated Press

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