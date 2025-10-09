Растет красавицей: 14-летняя дочь Виктории и Дэвида Бекхэм появилась на фотоколле в Лондоне

Круз Бекхэм, Джеки Апостел, Ромео Бекхэм, Харпер Бекхэм и Дэвид Бекхэм / © Associated Press

Модельера и бывшую звезду Spice Girls Викторию Бекхэм пришла поддержать на лондонской премьере документального сериала для Netflix ее единственная дочь — 14-летняя Харпер.

Круз Бекхэм, Джеки Апостел, Ромео Бекхэм, Харпер Бекхэм, Виктория Бекхэм и Дэвид Бекхэм / © Associated Press

Юная девушка надела на мероприятие матери элегантное черное длинное платье со шлейфом и без бретелек. Это был однотонный наряд с мелкими, еле заметными, рюшами на декольте.

Образ Харпер дополнила черными босоножками с ремешками, который только иногда выглядывали из-под ее юбки, а также небольшой сумкой. Волосы красавица распустила, а ее макияж был очень минималистичным и просто подчеркивал ее красоту. Украшением, которое выбрала дочь знаменитой пары, было колье от ювелирного бренда Van Cleef & Arpels — это бренд, который также любит королева Камилла.

Ромео и Харпер Бекхэм / © Associated Press

Сериал Виктории вышел через два года после того, как Netflix сняли историю ее мужа. Эта же картина рассказывает о профессиональном и личностном росте модельера — о пути от поп-звезды до известного дизайнера — и затрагивает некоторые аспекты ее личной жизни. На премьере она блистала в белоснежном наряде.