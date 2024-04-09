Ратажковски, Кроуфорд, Уизерспун и другие: звезды, наблюдавшие за солнечным затмением

Селебрити не смогли пропустить такое важное событие.
8 апреля над северной Мексикой, частями 15 штатов США и юго-востоком Канады можно было наблюдать за полным солнечным затмением. Луна полностью закрыла Солнце, и это было одно из крупнейших наблюдаемых затмений в истории человечества.
Конечно, звезды не могли пропустить такое событие – они наблюдали за затмением, а фотографиями делились в Instagram.
Кто-то заранее подготовил специальные очки. Например, Синди Кроуфорд и ее дочь Кайя Гербер, актрисы Риз Уизерспун и Джессика Билл, Эмма Робертс.
Модели Эмили Ратажковски и Сара Сампайо, а также Никола Пельтц просто опубликовали фото самого затмения.
А актриса Дрю Бэрримор опубликовала смешное видео, посвященное затмению и весенней уборке.
А беременная Дженна Дьюэнн даже пыталась медитировать на крыши во время затмения.
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