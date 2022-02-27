Райан Рейнольдс и Блейк Лайвли пожертвуют украинским беженцам 1 миллион долларов

Вместе с USA for UNHCR пара хочет помочь семьям, которые вынуждены были уехать из Украины, спасая свою жизнь.

Голливудские актеры Райан Рейнольдс и его жена Блейк Лайвли призвали мир поддержать украинцев и пожертвовать средства для помощи беженцам. На своих страницах в соцсетях они заявили, что пожертвуют 1 миллион долларов на помощь украинским беженцам, спасающимся от войны после вторжения России.

"За 48 часов бесчисленное количество украинцев были вынуждены бежать из своих домов в соседние страны. Им нужна защита. Когда вы сделаете пожертвование, мы увеличим его до 1 миллиона долларов США, удвоив поддержку", - говорится в заявлении пары.

In 48 hours, countless Ukrainians were forced to flee their homes to neighboring countries. They need protection. When you donate, we’ll match it up to $1,000,000, creating double the support.⬇️ https://t.co/xCFL1Lptuw https://t.co/CHp48E1KLQ — Ryan Reynolds (@VancityReynolds) February 26, 2022

"USA for UNHCR на месте, помогая более чем 50 тысячам украинцев, которые были вынуждены покинуть свои дома менее чем за 48 часов. USA for UNHCR оказывает помощь в спасении жизней, а также работает с соседними странами, чтобы обеспечить защиту этих семей", - написала в своем сообщении Блейк.

Ранее к россиянам обращались украинские артисты: Потап, Настя Каменских, Джамала, Елена Кравец и многие другие. Дмитрий Монатик опубликовал душераздирающий стих, который посвятил событиям в родной Украине.

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