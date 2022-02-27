Райан Рейнольдс и Блейк Лайвли пожертвуют украинским беженцам 1 миллион долларов

Вместе с USA for UNHCR пара хочет помочь семьям, которые вынуждены были уехать из Украины, спасая свою жизнь.
Голливудские актеры Райан Рейнольдс и его жена Блейк Лайвли призвали мир поддержать украинцев и пожертвовать средства для помощи беженцам. На своих страницах в соцсетях они заявили, что пожертвуют 1 миллион долларов на помощь украинским беженцам, спасающимся от войны после вторжения России.
"За 48 часов бесчисленное количество украинцев были вынуждены бежать из своих домов в соседние страны. Им нужна защита. Когда вы сделаете пожертвование, мы увеличим его до 1 миллиона долларов США, удвоив поддержку", - говорится в заявлении пары.
In 48 hours, countless Ukrainians were forced to flee their homes to neighboring countries. They need protection. When you donate, we’ll match it up to $1,000,000, creating double the support.⬇️ https://t.co/xCFL1Lptuw https://t.co/CHp48E1KLQ— Ryan Reynolds (@VancityReynolds) February 26, 2022
"USA for UNHCR на месте, помогая более чем 50 тысячам украинцев, которые были вынуждены покинуть свои дома менее чем за 48 часов. USA for UNHCR оказывает помощь в спасении жизней, а также работает с соседними странами, чтобы обеспечить защиту этих семей", - написала в своем сообщении Блейк.
Ранее к россиянам обращались украинские артисты: Потап, Настя Каменских, Джамала, Елена Кравец и многие другие. Дмитрий Монатик опубликовал душераздирающий стих, который посвятил событиям в родной Украине.
С чего началось российское военное вторжение в Украину:
- 21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании "независимости" "ДНР" и "ЛНР".
- 22 февраля Совет Федерации РФ окончательно ратифицировал договоры о признании "ЛДНР".
- 22 февраля Совет Федерации Российской Федерации удовлетворил обращение президента РФ Владимира Путина и разрешил использование армии за рубежом. Это, в сущности, было разрешение Путину начать войну против Украины.
- ЕС, США, а также другие страны одна за другой заявляют, что не будут признавать "независимость" "ЛДНР" и вводят санкции.
Как начиналась война России против Украины:
- Ранним утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин в видеообращении объявил о "специальной военной операции" по "защите" Донбасса.
- Сразу же слышались взрывы в крупных городах Украины — Россия во главе с Путиным начала войну против Украины. Обстрелы украинских городов и сел продолжаются.
- Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на всей территории Украины вводится военное положение.
- В течение 24 февраля в результате российских обстрелов погибли 137 украинских военных и гражданских людей.
Россия наносит удары по гражданскому населению:
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