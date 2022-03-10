"Раз уж я Народная артистка Украины, то должна и оставаться со своим народом": Мария Бурмака рассказала, как помогает людям в Киеве

"Раз уж я Народная артистка Украины, то должна и оставаться со своим народом": Мария Бурмака рассказала, как помогает людям в Киеве

Украинская певица, Народная артистка Украины Мария Бурмака остается в Киеве и объясняет почему.

Мария не стала куда-то уезжать, не прячется и наоборот старается быть максимально полезной для украинцев в это сложное военное время.

На своей странице в Facebook артистка написала, что остается в Киеве, опубликовала селфи, которое сделала на улицах города, а также записала видео, в котором рассказала о том, как помогает сама, и рассказала, как может помочь каждый из вас.

"Знаете, почему я не уеду из Киева? Как иду по району, люди меня узнают и навстречу УЛЫБАЮТСЯ!! Раз уж я Народная артистка Украины, то должна и оставаться со своим народом", - написала под фото Бурмака.

Также Мария сообщила, что занята полезными делами. И в отличие от других звезд (привет Светлана Лобода) Бурмака не рыдает на камеру, а старается быть полезной и помогать людям, которые нуждаются в этой помощи.

Напомним, ранее мы писали, что Мария Бурмака дала интервью на BBC Breakfast и рассказала о том, что происходит в Украине. Артистка не сдерживала эмоций, потому что сдерживать их в военное время крайне сложно и народ Украины ее в этом поддерживает.

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