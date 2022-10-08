Развод отменяется: Сильвестр Сталлоне и Дженнифер Флавин сходили на свидание в ресторан

Похоже, паре удалось спасти свой брак. Они разобрались с размолвками и опять счастливы.

В середине лета актер Сильвестр Сталлоне и модель Дженнифер Флавин заявили о своем разводе после 25 лет в браке. Это известие стало громом средь ясного неба для поклонников пары, поскольку их брак считался самым прочным и образцовым в Голливуде.

Но как оказалось, проблемы в отношениях у них начались давно. Первым "звонком", который вызвал вопросы у поклонников, было сведение Сталлоне татуировки с лицом жены с руки. Вместо Дженнифер актер набил морду любимой собаки.

Затем в СМИ появилась информация, что Дженнифер подала документы на развод и обвинила мужа в махинациях с активами семейного фонда. Однако Сильвестр опроверг заявление жены. Однако, похоже, голливудский актер и его жена наконец-то смогли найти общий язык, и дошли к примирению, после громких заявлений о разводе.

6 октября пара попала под прицел папарацци, когда они покидали The Polo Bar в Нью-Йорке. Сильвестр и Дженнифер держались за руки и улыбались. На Сталлоне был синий костюм и рубашка, а вот на его супруге черное трикотажное платье, черные туфли, а в руках она держала сумку от Saint Laurent. У обоих на руках были золотые обручальные кольца.

Сильвестр Сталлоне и Дженнифер Флавин / Фото: Getty Images

Напомним, что Сталлоне женился на Дженнифер в 1997 году. За 25 лет брака у них родилось три дочери – София, Систин и Скарлет.

Дочери Сталлоне и Флавин / Фото: Associated Press

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