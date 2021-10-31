Раздвинула ноги: Деми Роуз в экстравагантном купальнике релаксировала на шезлонге

Модель взбудоражила воображение фолловеров горячим фото.

Деми Роуз опубликовала в Instagram новый снимок с отдыха. Девушка показала, как она релаксировала на шезлонге в один из жарких дней.

Модель сидела в пикантной позе, раздвинув ноги, в экстравагантном купальнике с кремовым верхом и коричневым низом.

Деми Роуз / Instagram Деми Роуз

Деми продемонстрировала на камеру свою пышную грудь, которой она очень гордится, тонкую талию и широкие бедра. Фигура Роуз "песочные часы" – мечта многих девушек и соблазн для многих мужчин.

В прошлый раз красотка похвасталась пышным декольте в корсете со шнуровкой.

Деми Роуз / Instagram Деми Роуз

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