Раздвинула ноги: Деми Роуз в экстравагантном купальнике релаксировала на шезлонге

Модель взбудоражила воображение фолловеров горячим фото.
Деми Роуз опубликовала в Instagram новый снимок с отдыха. Девушка показала, как она релаксировала на шезлонге в один из жарких дней.
Модель сидела в пикантной позе, раздвинув ноги, в экстравагантном купальнике с кремовым верхом и коричневым низом.
Деми продемонстрировала на камеру свою пышную грудь, которой она очень гордится, тонкую талию и широкие бедра. Фигура Роуз "песочные часы" – мечта многих девушек и соблазн для многих мужчин.
В прошлый раз красотка похвасталась пышным декольте в корсете со шнуровкой.
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