Разменяла восьмой десяток: Кристи Бринкли показала фото без юбки

Супермодель 80-х на собственном примере доказывает, что возраст – это только цифры в паспорте.

Вчера, 2 февраля, Кристи Бринкли отпраздновала свой юбилей – ей исполнилось 70 лет. По этому поводу модель опубликовала в Instagram снимки с отдыха.

На них звезда предстала в черном лонгсливе на яхте. На низ Бринкли решила ничего не одевать, и продемонстрировала обнаженные ноги. Пляжный лук она дополнила соломенной шляпой.

Кристи Бринкли/Instagram

Несмотря на то, что Кристи разменяла уже восьмой десяток, она выглядит невероятно.

Кристи Бринкли/Instagram

"Видимо, я вступаю в свои "Золотые годы", потому что вдруг все выглядит золотым! В любом случае, при жизни каждый день по полной!" – написала модель.

Кристи Бринкли/Instagram

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