Размер ошеломляет: модель из Панамы в леопардовом бикини похвасталась огромными ягодицами

Пышнотелая модель из Панамы Грейси Бон потешила фолловеров в Instagram Stories новым пикантным фото, которое сделала у бассейна во время отдыха.

Красавица позировала в бежевом халате и леопардовом бикини с бордовыми бретельками. Бон похвасталась огромными ягодицами, которыми очень гордится.

Грейси Бон

Модель распустила волосы и была без макияжа на лице. А еще у нее был длинный маникюр с декором.

