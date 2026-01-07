ТСН в социальных сетях

Шоу-бизнес
756
1 мин

Размер ошеломляет: модель из Панамы в леопардовом бикини похвасталась огромными ягодицами

Грейси Бон обожает фотографироваться в купальниках.

Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
Грейси Бон

Грейси Бон

Пышнотелая модель из Панамы Грейси Бон потешила фолловеров в Instagram Stories новым пикантным фото, которое сделала у бассейна во время отдыха.

Красавица позировала в бежевом халате и леопардовом бикини с бордовыми бретельками. Бон похвасталась огромными ягодицами, которыми очень гордится.

Грейси Бон

Грейси Бон

Модель распустила волосы и была без макияжа на лице. А еще у нее был длинный маникюр с декором.

Напомним, ранее Грейси Бон похвасталась пышными формами в купальнике цвета металлик.

756
