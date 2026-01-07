- Дата публикации
-
- Категория
- Шоу-бизнес
- Количество просмотров
- 756
- Время на прочтение
- 1 мин
Размер ошеломляет: модель из Панамы в леопардовом бикини похвасталась огромными ягодицами
Грейси Бон обожает фотографироваться в купальниках.
Пышнотелая модель из Панамы Грейси Бон потешила фолловеров в Instagram Stories новым пикантным фото, которое сделала у бассейна во время отдыха.
Красавица позировала в бежевом халате и леопардовом бикини с бордовыми бретельками. Бон похвасталась огромными ягодицами, которыми очень гордится.
Модель распустила волосы и была без макияжа на лице. А еще у нее был длинный маникюр с декором.
Напомним, ранее Грейси Бон похвасталась пышными формами в купальнике цвета металлик.