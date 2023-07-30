Размер ошеломляет: модель Playboy в платье с откровенным декольте продемонстрировала огромную грудь

Фотографы подловили на улицах Лос-Анджелеса американскую модель Playboy, звезду Instagram и OnlyFans Элизабет Мари Шевалье. Блондинка в обольстительном образе шла на вечеринку.

На Лиз было черное длинное платье по фигуре, которое имело откровенное декольте с брошью с камнями. Модель продемонстрировала свою огромную сексуальную грудь, от которой просто невозможно оторвать взгляд.

Элизабет Мари Шевалье / Фото: Getty Images

Шевалье дополнила аутфит прозрачными босоножками на экстремально высокой платформе и черным клатчем-футляром. Она распустила волосы, сделала насыщенный макияж с пышными ресницами, уши украсила серьгами в виде сердечек с камнями, шею – подвеской в виде эмблемы Playboy, а руки – браслетами. Длинный разноцветный френч завершил эффектный лук Элизабет.

Напомним, в прошлый раз, Элизабет Мари вышла в свет в асимметричном белом топе без бретелек и мини-юбки с блестками цвета металлик.

Читайте также: