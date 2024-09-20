Размер ошеломляет: панамская модель в купальнике похвасталась огромными ягодицами на пляже

Когда Грейси Бон появляется на пляже, все взгляды прикованы к ней.
Пышнотелая модель из Панамы – Грейси Бон – опубликовала в Instagram серию снимков в летней обновке.
Девушка устроила себе фотосессию в черном купальнике от бренда Fashion Nova с надписью "Ямайка 199х".
Грейси соблазнительно позировала на пляже и в воде. Она с разных ракурсов продемонстрировала свои огромные ягодицы, размер которых просто ошеломляет.
А еще Бон похвасталась сексуальным декольте и тонкой талией.
У нее был насыщенный макияж с акцентом на пышных наращенных ресницах, золотая цепочка с крестиком и браслеты на запястьях.
Напомним, Грейс Бон в бикини тыквенного цвета покаталась на сапборде.
Читайте также:
- В изумрудном купальнике: панамская модель похвасталась пышными формами и показала целлюлит
- Позировала в бикини: пышнотелая модель похвасталась сексуальным бюстом и показала растяжки и целлюлит.
- В платье с цветочным принтом: пышнотелая модель продемонстрировала огромные ягодицы во время прогулки