Размер ошеломляет: панамская модель в купальнике похвасталась огромными ягодицами на пляже

Когда Грейси Бон появляется на пляже, все взгляды прикованы к ней.

Пышнотелая модель из Панамы – Грейси Бон – опубликовала в Instagram серию снимков в летней обновке.

Грейс Бон/Instagram Грейс Бон

Девушка устроила себе фотосессию в черном купальнике от бренда Fashion Nova с надписью "Ямайка 199х".

Грейс Бон/Instagram Грейс Бон

Грейси соблазнительно позировала на пляже и в воде. Она с разных ракурсов продемонстрировала свои огромные ягодицы, размер которых просто ошеломляет.

Грейс Бон/Instagram Грейс Бон

Грейс Бон/Instagram Грейс Бон

А еще Бон похвасталась сексуальным декольте и тонкой талией.

Грейс Бон/Instagram Грейс Бон

У нее был насыщенный макияж с акцентом на пышных наращенных ресницах, золотая цепочка с крестиком и браслеты на запястьях.

Грейс Бон/Instagram Грейс Бон

Грейс Бон/Instagram Грейс Бон

Напомним, Грейс Бон в бикини тыквенного цвета покаталась на сапборде.

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