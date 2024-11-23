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Размер ошеломляет: телеведущая в белье продемонстрировала на камеру огромную грудь и ягодицы

Размер ошеломляет: телеведущая в белье продемонстрировала на камеру огромную грудь и ягодицы

Размер ошеломляет: телеведущая в белье продемонстрировала на камеру огромную грудь и ягодицы

Джессика Алвес/Instagram

41-летняя звезда OnlyFans Джессика Алвес поделилась с фолловерами горячими снимками.

Бразильско-британская телеведущая, участница реалити-шоу Celebrity Big Brother и звезда OnlyFans, которая сделала более 100 пластических операцийДжессика Алвес – опубликовала в Instagram фото и видео своего откровенного образа.

Джессика Алвес/Instagram / ©
Джессика Алвес/Instagram

Женщина предстала перед камерой в светлом комплекте белья с подтяжками и гартерами. Джессика продемонстрировала свои пышные формы, размеры которых ошеломляют.

Джессика Алвес/Instagram / ©
Джессика Алвес/Instagram
Джессика Алвес/Instagram / ©
Джессика Алвес/Instagram

Она похвасталась огромной грудью и пятой точкой.

У Алвес была идеально ровная укладка и насыщенный макияж. Лук она дополнила высокими белыми перчатками.

Джессика Алвес/Instagram / ©
Джессика Алвес/Instagram

Напомним, Джессика Алвес пришла на ивент в прозрачном шоколадном комбинезоне, украшенном стразами, облегавшем ее пышные формы. Под ним не было бюстгальтера. На манжетах рукавов были коричневые перья.

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