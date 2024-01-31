Размеры ошеломляют: пышнотелая модель в бикини похвасталась огромными ягодицами

Грейси Бон обожает свои соблазнительные формы, которые демонстрирует фолловерам с разных ракурсов.

Пышнотелая модель из Панамы – Грейси Бон – стает все популярнее в Instagram. 29-летняя красавица пропагандирует бодипозитив и мотивирует своих подписчиков любить и принимать себя такими, какие они есть.

Грейси имеет огромные ягодицы, широкие бедра и одновременно очень тонкую талию. Подозреваем, что это не без помощи пластических хирургов.

На днях Бон опубликовала видео с отдыха, на котором она предстала в зеленом бикини на завязках. Улыбающаяся модель соблазнительно идет водоемом по колени и демонстрирует свои огромные ягодицы и пышный бюст.

"Просто здесь занимаюсь своими делами", – подписала она видео.

В фотоблоге Грейси есть еще множество пикантных фотографий и видео, на которых она хвастается своей пышной пятой точкой, размеры которой ошеломляют.

Грейс Бон/Instagram Грейс Бон

Грейс Бон/Instagram Грейс Бон

Грейс Бон/Instagram Грейс Бон

Грейс Бон/Instagram Грейс Бон

Грейс Бон/Instagram Грейс Бон

Грейс Бон/Instagram Грейс Бон

Грейс Бон/Instagram Грейс Бон

Грейс Бон/Instagram Грейс Бон

Грейс Бон/Instagram Грейс Бон

Напомним, 155-килограммовая Тесс Холлидей в прозрачном кружевном белье продемонстрировала пышные формы.

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