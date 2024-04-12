Размеры ягодиц ошеломляют: модель в миниатюрном бикини похвасталась пышными формами

29-летняя Грейси Бон обожает позировать на камеру в купальниках.
Пышнотелая модель из Панамы – Грейси Бон – опубликовала в Instagram новое видео с отдыха в райском уголке планеты.
На видео девушка предстала в миниатюрном бикини с длинными завязками. Грейси идет по пляжу и демонстрирует свои пышные ягодицы, размеры которых ошеломляют.
А еще Бон похвасталась сексуальной грудью, тонкой талией и плоским животом.
Напомним, в прошлый раз Грейси Бон похвасталась своей пятой точкой в экстремально короткой красной юбке.
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