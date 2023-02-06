Разноцветное трико, бахрома и костюм Gucci: Гарри Стайлс показал три нестандартных образа на церемонии

Гарри Стайлс присоединился к знаменитостям на церемонии вручения музыкальных наград "Грэмми", которая прошла вчера, 5 февраля, в Лос-Анджелесе. На этом мероприятии певец вышел на публику аж в трех нарядах.

На красной дорожке певец появился в трико от Egonlab x Swarovski, которое было полностью расшитое кристаллами. На безумном наряде был рисунок в виде разноцветных ромбов, напоминающий костюм арлекина, а также очень глубокий квадратный вырез.

Образ он дополнил белыми ботинками и золотыми украшениями.

Гарри Стайлз / Фото: Associated Press

А вот во время своего выступления на концерте Гарри переоделся в очень гламурный наряд - серебристый комбинезон с бахромой.

Гарри Стайлз / Фото: Associated Press

В этом году Гарри был среди номинантов и победил в категории "Лучший вокальный поп-альбом". Певец переоделся в костюм от Gucci, который состоял из штанов бежевого цвета с лампасами, серебристой майки с пайетками и укороченного пиджака молочного оттенка.

Гарри Стайлз / Фото: Associated Press

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