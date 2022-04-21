"Разом до перемоги": звезды с талантливыми детьми выпустили трек в поддержку Украины

Создатели песни открыли сбор средств для пострадавших украинцев в войне.

Звезды украинского шоу-бизнеса и дети творческого объединения "Парадиз" при поддержке благотворительного фонда Маши Ефросининой "Фонд Маша" создали совместную композицию "Разом до перемоги" и открыли сбор средств для пострадавших от войны в Украине.

Именно во всемирный День творчества 21 апреля вышел мегатрек "Разом до перемоги", в котором можно услышать голоса известных украинских артистов: Оля Полякова, DOROFEEVA, Zlata Ognevich, TAYANNA, Позитив, MELOVIN, Оля Цыбульская, MamaRika, Алена Омаргалиева, Анна Тринчер, Сергей Танчинец, Ivan NAVI, NIKITA LOMAKIN, KHAYAT, Дядя Вадя, Nino Basilaya – все они поют о непременной победе Украины вместе с участниками группы ТОК и другими детьми из творческого объединения "Парадиз".

Авторы музыки – Ростислав Тодореску и Андрей Мельник – создали эту мелодию еще восемь лет назад, но она ждала своего времени и правильных слов, которые написал Ян Запольских, автор текста.

"И слова, и музыка песни олицетворяют в себе то самое мощное оружие, которого точно нет у тех, кто пришел творить бедствие на нашу землю. Она называется единство. Это то, что чувствует сейчас каждый украинец, взрослый и малый: "Единая страна, мы — Украина". Единство — обязательная предпосылка успешного сопротивления внешней агрессии. Мы верим в нашу победу. В то, что будем жить и строить нашу страну без страха, дыша полной грудью, улыбаясь и поя", — так рассказывают о настроении и замысел трека "Разом до перемоги" его создатели.

С ними соглашается TAYANNA: "Каждый из нас воюет на своем фронте. Творческие люди — это арт-оборона, которая также нужна для поднятия морального духа страны. Счастлива, что возникла идея собрать многих артистов и талантливых украинских детей ради мотивации, веры в победу. Все будет Украина!"

Zlata Ognevich спела свою часть трека по пути в Варшаву, откуда летела на благотворительные концерты в Америку в поддержку Украины.

Все слушатели трека смогут помочь: вместе с премьерой песни через благотворительный фонд Маши Ефросининой "Фонд Маша" открыт спецсчет для сбора средств пострадавшим от войны в Украине.

Реквизиты:

Наименование организации: — ГО ФОНД МАША

Код получателя: — 44150335

Название банка: — АО "ПУМБ"

Счет получателя в формате IBAN: -

UA263348510000000026001174122

Валюта: — UAH

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