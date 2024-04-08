Разорвался топ: с представительницей Австрии на "Евровидении-2024" во время выступления произошел конфуз

Во время выступлений со звездами иногда случаются всевозможные конфузы.
Представительница Австрии на песенном конкурсе "Евровидение" в этом году Kaleen приняла участие в вечеринке Eurovision Party 2024 в Лондоне.
Во время выступления с ней произошел конфуз. Девушка исполняла песню, как вдруг цепочки ее откровенного серебряного металлического топа порвались. Kaleen совсем не ожидала такого развития событий. Но красавица не растерялась: она быстро схватила рукой топ, прижала его к груди, рассмеялась и продолжила выступать.
В один момент она даже продемонстрировала обнаженную спину.
На артистке были также черные трусы с высокой посадкой, украшенные кожаным поясом с гартерами-цепочками, высокие лакированные перчатки и кожаные ботфорты на шпильках.
Kaleen сделала вьющуюся укладку с "мокрым" эффектом и нежный макияж.
Напомним, на вечеринке в Лондоне выступила также победительница "Евровидения-2014" в Копенгагене Кончита Вурст, появившаяся там в мини-платье с разрезом до бедра.
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