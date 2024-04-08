Разорвался топ: с представительницей Австрии на "Евровидении-2024" во время выступления произошел конфуз

Во время выступлений со звездами иногда случаются всевозможные конфузы.

Представительница Австрии на песенном конкурсе "Евровидение" в этом году Kaleen приняла участие в вечеринке Eurovision Party 2024 в Лондоне.

Во время выступления с ней произошел конфуз. Девушка исполняла песню, как вдруг цепочки ее откровенного серебряного металлического топа порвались. Kaleen совсем не ожидала такого развития событий. Но красавица не растерялась: она быстро схватила рукой топ, прижала его к груди, рассмеялась и продолжила выступать.

Kaleen / Фото: Getty Images

В один момент она даже продемонстрировала обнаженную спину.

На артистке были также черные трусы с высокой посадкой, украшенные кожаным поясом с гартерами-цепочками, высокие лакированные перчатки и кожаные ботфорты на шпильках.

Kaleen / Фото: Getty Images

Kaleen сделала вьющуюся укладку с "мокрым" эффектом и нежный макияж.

Напомним, на вечеринке в Лондоне выступила также победительница "Евровидения-2014" в Копенгагене Кончита Вурст, появившаяся там в мини-платье с разрезом до бедра.

Читайте также: