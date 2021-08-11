Разошлась с мужем и ждет ребенка от нового парня: Бьянка Балти заинтриговала снимками

37-летняя итальянская модель Бьянка Балти заинтриговала фолловеров несколькими снимками, на которых как бы намекнула, что снова беременна.

Бьянка воспитывает 14-летнюю дочь Матильду, которая родилась от ассистента фотографа Кристиана Лучиди, и 6-летнюю дочь Мию от мужа Мэттью Макрэя, за которого модель вышла замуж в августе 2017 года, но, как пишут западные СМИ, пара рассталась в 2018 году. Сейчас Бьянка состоит в отношениях с менеджером в области финансов и энтузиастом боевых искусств Салом Лахудом. Вместе они с июня 2018 года, и в Instagram модель даже публиковала их совместные снимки.

Новые кадры, которыми поделилась манекенщица, интригуют. На них Бьянка запечатлена в желтом то ли боди, то ли купальнике, надетом под джинсы, который подчеркивает ее живот. "Хорошие вещи случаются на моем пути", - интригующе подписала кадр модель.

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Подписчики также принялись поздравлять ее с третьей беременностью. "О, какое чудо, Бьянка", "Вот это да, вау", "Горячая мама".

Что ж, ожидаем, что модель или подтвердит прекрасную новость, или опровергнет в своих следующих публикациях.

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