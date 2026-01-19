Рози Хантингтон-Уайтли и Джейсон Стэтхэм / © Instagram Рози Хантингтон-Уайтли

В Сети набирает популярность тренд, в рамках которого пользователи публикуют фото, сделанные в 2016 году. Свой архивные фото уже показывала супермодель Хайди Клум, и вот 38-летняя британская супермодель и экс-«ангел» Victoria’s Secret Рози Хантингтон-Уайтли тоже решила к нему присоединиться. В своем Instagram она поделилась серией фото, сделанных 10 лет назад.

2016-й стал особенным для модели, ведь тогда она забеременела от своего бойфренда — актера Джейсона Стэтхэма. На большинстве фото Рози позирует как раз с ним. Год начался со светских выходов и красных дорожек, на которые они выходили вместе.

А закончился поездкой модели в Новую Зеландию, где проходили съемки с участием Джейсона. Судя по фото, тогда они насыщенно проводили время.

И из того путешествия Рози вернулась в США, где тогда жила пара, уже беременной их первым общим ребенком — сыном Джеком. Модель даже показала первое УЗИ, а также свое фото с небольшим животом.

Отметим, Рози Хантингтон-Уайтли и Джейсон Стэтхэм познакомились в 2010 году на музыкальном фестивале Coachella, между ними сразу возникла симпатия. Их отношения стремительно развивались несмотря на 20-летнюю разницу в возрасте. В январе 2016-го пара объявила о своей помолвке — актер подарил модели кольцо с бриллиантом в 5 карат. Свадьбу пришлось отложить, так как Рози забеременела. До сих пор пара так и не узаконила официально свои отношения. Сейчас они воспитывают двоих детей — сына и дочь.

