Разводится с футболистом и ищет любовь: Кравцов пригласил на "Холостяк" участницу предыдущего сезона с Цимбалюком

Диана Зотова

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В четвёртом выпуске «Холостяка-15» главный герой шоу Вьячеслав Кравцов неожиданно пригласил в проект Диану Зотову— бывшую участницу «Холостяка-14» с Тарасом Цимбалюком. Модель покинула прошлогодний проект из-за чувств к футболисту Николаю Кухаревичу.

Встреча на благотворительном матче

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Диана и финалистка 13-го сезона Анастасия Юзьвак появились на благотворительном баскетбольном матче, организованном командой реалити-шоу. Их появление удивило участниц, которые в этот день знакомились со спортивной жизнью Кравцова.

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После игры состоялся аукцион. Зотова и Юзьвак соревновались за мяч с отпечатком ладони баскетболиста, который в итоге достался Анастасии. Еще одним лотом стала встреча с главным героем. Однако Кравцов предложил сам заплатить тройную сумму, чтобы обе девушки смогли с ним пообщаться. Во время разговора Диана откровенно рассказала, как сложилась её личная жизнь после выхода из предыдущего сезона.

Брак, который не оправдал ожиданий

По словам Зотовой, после проекта она возобновила отношения с Кухаревичем, получила предложение руки и сердца, а через несколько месяцев пара поженилась. Диана надеялась, что на этот раз их история будет иметь счастливое продолжение.

«Я почему-то думала, что в нашей истории это был переломный момент. Я действительно думала, что этот человек останется со мной навсегда», — поделилась модель.

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Однако, как утверждает Диана, обещания мужа не соответствовали его последующим поступкам. Пара рассталась и сейчас находится в процессе развода. Модель пояснила, что брак был заключён за границей, поэтому его официальное расторжение требует времени.

«Из-за этого брака мне очень сложно довериться человеку, но в глубине души я хочу расслабиться и быть рядом с сильным мужчиной», — призналась она.

Диана Зотова

В то же время Зотова не жалеет о своём решении остаться на сезон с Цимбалюком. Тогда она честно сказала актёру, что не готова строить новые отношения, пока испытывает чувства к другому.

Роза и возмущение участниц

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Откровенность Дианы привлекла внимание Кравцова. Они также поговорили о детях и семье: модель рассказала, что выросла в многодетной и дружной семье.

Впоследствии баскетболист вернулся к девушкам с розой и вручил её именно Зотовой, пригласив её присоединиться к проекту.

«Я почувствовал с ней особую связь», — пояснил он.

Диана согласилась, хотя и призналась, что не ожидала такого поворота событий и волнуется из-за возможной реакции зрителей.

«Вернуться в проект во второй раз — это, опять же, вызовет негативную реакцию, но я почему-то заинтересовалась Славой. Мне близки его семейные ценности», — прокомментировала модель.

Диана Зотова

Остальные участницы узнали о новой сопернице уже во время поездки в Карпаты. Появление Дианы вызвало возмущение: девушки прямо заявили, что решение главного героя им не понравилось.

«У многих не было свиданий, а тут новая девушка… Странная история», — заметила Виктория.

Напомним, Диана Зотова — фотомодель из Николаева, участница конкурса «Мисс Украина 2021» и чемпионка Украины по спортивно-бальным танцам.

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