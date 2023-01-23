Реабилитировалась после модного провала: Аманда Холден предстала в новом луке

Британская ведущая снова была запечатлена по пути с работы.
Каждое утро Аманда Холден приезжает на студию Heart Breakfast Radio Studios в Лондоне, чтобы вместе с коллегами провести эфир. И каждый раз после эфира звезда выходит из здания, где расположена радиостанция, и попадает под прицел фотографов.
В этот понедельник Аманда реабилитировалась после того, как в прошлую среду неудачно подобрала брюки к образу. В тот день на ведущей были широкие брюки с лампасами от Serena Bute розового цвета за 520 долларов, которые она сочетала с длинным пальто.
А сегодня Аманда надела молочно-белые брюки со стрелками уже подходящей длины, подобрав бежевое пальто, блузку в тон и туфли-лодочки из замши на каблуках. В руках у звезды была бежевая сумка, а на лице - очки в черепаховой оправе. Выглядела очень стильно.
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