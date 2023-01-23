Категория
Леди
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Реабилитировалась после модного провала: Аманда Холден предстала в новом луке

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публикации
Просмотры
1076
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Реабилитировалась после модного провала: Аманда Холден предстала в новом луке

Аманда Холден / Фото: Getty Images

Британская ведущая снова была запечатлена по пути с работы.

Каждое утро Аманда Холден приезжает на студию Heart Breakfast Radio Studios в Лондоне, чтобы вместе с коллегами провести эфир. И каждый раз после эфира звезда выходит из здания, где расположена радиостанция, и попадает под прицел фотографов.

В этот понедельник Аманда реабилитировалась после того, как в прошлую среду неудачно подобрала брюки к образу. В тот день на ведущей были широкие брюки с лампасами от Serena Bute розового цвета за 520 долларов, которые она сочетала с длинным пальто.

Аманда Холден / © Getty Images
Аманда Холден / Фото: Getty Images

А сегодня Аманда надела молочно-белые брюки со стрелками уже подходящей длины, подобрав бежевое пальто, блузку в тон и туфли-лодочки из замши на каблуках. В руках у звезды была бежевая сумка, а на лице - очки в черепаховой оправе. Выглядела очень стильно.

Аманда Холден / © Getty Images
Аманда Холден / Фото: Getty Images

Читайте также:

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
1076
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация