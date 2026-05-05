Ребел Уилсон показала фото из родильного зала и первый снимок новорожденной дочери

Ребел Уилсон / © Instagram Ребел Уилсон

46-летняя актриса и продюсер Ребел Уилсон поделилась в Instagram радостной новостью — ее жена, дизайнер Рамона Агрума, родила их второго общего ребенка. Счастливая мама показала фото прямо из родильного зала — судя по всему, это были партнерские роды. Актриса позировала в халате и в защитной шапочке для волос.

«С гордостью сообщаем о рождении нашей второй дочери, Розы Эстель! Какое чудесное благословение — еще одна девочка! Теперь, 4 мая, нас уже четверо! Мы с Рамоной невероятно благодарны и счастливы, что наша семья пополнилась. Спасибо всем за добрые пожелания!» — написала Ребел под публикацией и добавила фото новорожденной дочери с их первым совместным ребенком — 3, 5-летней дочерью Ройс.

Отметим, поженились Ребел и Рамона в Италии 28 сентября 2024-го — они обменялись брачными обетами на острове Сардиния. К слову, актриса раскрыла роман с дизайнером в июне 2022 года, когда публично осуществила каминг-аут. Уже в начале ноября того же года у пары родилась дочь с помощью суррогатной матери. Семья живет в Лос-Анджелесе и ведет активный и светский образ жизни — часто вместе выходят на красные дорожки мероприятий.

Ранее, напомним, Ребел Уилсон со своей беременной женой и их общей дочерью посетила Диснейленд.

