Ребел Уилсон примерила образ спасателя Малибу в честь своего 46-летия

Ребел Уилсон / © Instagram Ребел Уилсон

Актриса и продюсер Ребел Уилсон поделилась в своем Instagram серией снимков, которые были приурочены к ее 46-летию, которое она празднует 2 марта. На фото она позировала в красном слитном купальнике с длинными рукавами, в котором она выглядела как один из спасателей Малибу, у сухого дерева в морской воде.

«Я так благодарна своей семье и друзьям, и тому, что в 18 лет я осуществила свою безумную мечту, вызванную малярией, — стать актрисой, а не юристом! Какие же невероятные были эти 46 лет!» — написала актриса под фото.

На других же снимках Уилсон уже была запечатлена со своими друзьями, веселящимися в воде.

Отметим, скоро Ребел станет мамой во второй раз. Ее жена — дизайнер Рамона Агрума — сейчас беременна.

Отметим, поженились Ребел и Рамона в Италии 28 сентября 2024-го — они обменялись брачными обетами на острове Сардиния. К слову, актриса раскрыла роман с дизайнером в июне 2022 года, когда публично осуществила каминг-аут. Уже в начале ноября того же года у пары родилась дочь с помощью суррогатной матери. Семья живет в Лос-Анджелесе и ведет активный и светский образ жизни — часто вместе выходят на красные дорожки мероприятий.