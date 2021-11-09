Что-то снова пошло не так: Victoria’s Secret встрял в новый скандал из-за моделей-красоток

Бельевой бренд громко рассказывал о полной смене концепции, но пока что этого не произошло.

Бренд Victoria’s Secret - одна из наиболее известных в мире компаний по продаже женского нижнего белья, купальников, косметики, одежды для дома, парфюмерии и аксессуаров. На протяжении многих лет своего существования марка акцентировала внимание на идеальное женское тело, поэтому в модных шоу участвовали очень стройные девушки. Из-за такой своей политики Victoria’s Secret неоднократно подвергались критике общества. Бренд критиковали и за отсутствие разнообразия рас и форм. Также бренд поддался негативу после сообщений об дружбе владельца Лесли Векснера со скандальным Джеффри Эпштейном.

Для многих стало сюрпризом заявление компании летом 2021 года, когда они полностью решили сменить руководство и концепцию бренда: "ангелов" распустили, на работу взяли девушек, которые прославились не красотой, а своими поступками и достижениями. Так в компании появились футболистка Меган Рапино, представительница лыжного фристайла Эйлин Гу, модель и адвокат Палома Эсслер, актриса и мисс-мира Приянка Чопра Джонас, трансгендерная модель Валентина Сампайо, модель и беженка из Южного Судана Адут Акеч, а также журналист и фотограф Аманда де Кадене.

Но не прошло и полгода, как Victoria’s Secret опять сели в лужу. Бренд взял в штат новую красотку - модель Хейли Бибер. Девушка, безусловно, очень красива и имеет влияние в модном мире, но никто не понял, за какие заслуг она попала в штат и почему ее подписали на сайте бренда "модель и защитник". Якобы сейчас Хейли собирается заниматься защитой пострадавших от кибербулинга.

24-летняя Хейли презентовала новую капсульную коллекцию нижнего белья и одежды для сна.

"Мы рады объявить модель и защитника @haileybieber как нашего нового члена #VSCollective. Она присоединится к постоянно растущей группе новаторских партнеров, которых объединяет общая страсть к позитивным изменениям", - говорится в заявлении бренда.

Также марка презентовала новое видео коллекции Mad For Plaid и судя по нему изменения произошли только на словах. В бренд вернулась супермодели Белла Хадид и Тейлор Хилл. Но стоит отметить, что также в ролике появилась и plus-size модель Палома Эльсессер и модель из Уганды Аамито Лагум. Похоже, что Victoria’s Secret стоит поучиться разнообразию у бренда Рианны Savage X Fenty.

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