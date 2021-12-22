Редкие кадры: Бехати Принслу поделилась снимками своих подросших дочерей

Модель Бехати Принслу и музыкант Адам Левин не показывают снимки своих дочерей в Instagram.

Но сегодня в личном блоге модель был опубликован кадр, где две девочки весело проводят время, прыгая на кровати. Одна из дочерей пары одета в шапку эльфа. Сама Бехати, похоже, наблюдает за процессом за кадром. В подписи она так и пишет:

"Эльфийка наблюдает ...".

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На других фото девочки Дасти и Джио весело резвятся во дворе, обнимая друг друга, а на последнем снимке старшая девочка играет с игрушкой, сидя на ступеньке в их доме. Также Принслу показала снимок с друзьями и со своим любимым супругом, который был сделан в одном из баров.

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