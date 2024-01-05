Редкие кадры: Рози Хантингтон-Уайтли показала своих подросших детей

36-летняя супермодель и экс-"ангел" Victoria's Secret - Рози Хантингтон-Уайтли – сейчас отдыхает в Таиланде. Оказывается, с собой в отпуск она взяла своих детей от актера Джейсона Стэтхэма – 6-летнего сына Джека Оскара и почти 2-летнюю дочь Изабеллу Джеймс. Снимки с ними звезда показала в микроблоге.

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Особенно ее фолловеров умилило фото, на котором брат и сестра запечатлены вместе. Видимо, они идут на пляж. Традиционно лиц своих детей Рози не показывает.

дети Рози Хантингтон-Уайтли / Фото: Instagram Рози Хантингтон-Уайтли

дочь Рози Хантингтон-Уайтли / Фото: Instagram Рози Хантингтон-Уайтли

Напомним, ранее Рози Хантингтон-Уайтли и Джейсон Стэтхэм посетили самую красивую мечеть в мире. Они побывали в Мечети шейха Заида, одной из главных достопримечательностей ОАЭ.

Рози Хантингтон-Уайтли и Джейсон Стэтхэм в Абу-Даби / Фото: Instagram Рози Хантингтон-Уайтли

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