Редкий кадр: Кара Делевинь в купальнике показала ягодицы на камеру

Вот кто редко делится снимками в купальниках в блоге, так это модель и актриса Кара Делевинь.

28-летняя британка не удержалась и тоже запостила фотографии с отдыха. Геолокацию к подписи модель не добавила, поэтому подписчики только лишь могут догадываться о местонахождении знаменитости.

На первом фото Кара запечатлена в салатовом купальнике и шляпе, на ней также солнцезащитные очки круглой формы с коричневыми стеклами и несколько металлических украшений на шее.

На следующем фото Делевинь показывает, как ее друзья прыгают с яхты в море. А также делится слайдом, на котором виден красивый закат солнца.

(листайте фото вправо)

На последнем снимке звезда решила продемонстрировать миру свои ягодицы. Фото выглядит очень естественно, скорее всего, Кара не обрабатывала снимки в фоторедакторе. На бедре у модели можно рассмотреть татуировки в виде двух букв "ДД".

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