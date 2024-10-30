Редкий кадр: коллега Меган Маркл запостил в соцсети фото герцогини Сассекской

На его снимке Меган Маркл запечатлена за кулисами съемочной площадки.

Меган Маркл, фото: Патрика Джеймс Адамса

Кроме этого, фото 43-летний Адамс опубликовал в Instagram девять фотографий, включая ранее не публиковавшийся снимок с Меган. Напомним, до того, как выйти замуж за принца Гарри в мае 2018 года, Меган Маркл играла помощницу юриста Рэйчел Зейн в первых семи сезонах популярной юридической драмы. Сериал был очень популярным и сделал из Маркл знаменитость.

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Адамс и Меган снялись во многих сценах вместе в течение первых семи сезонов "Форс-мажоров", поскольку центральной сюжетной линией был служебный роман их персонажей, который в конечном итоге закончился свадьбой.

Меган Маркл в сериале "Форс-мажоры" / Фото: Getty Images

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